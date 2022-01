Alvarez, Inter in attesa. Ma col Manchester United c’è un intoppo – SI

Alvarez del River Plate è uno dei nomi più interessanti del calcio sudamericano e in questo 2022 presumibilmente cambierà squadra. Si è parlato tanto del Manchester United in giornata, ma da Sportitalia Mercato Pedullà segnala un problema per gli inglesi: vantaggio per l’Inter?

OCCHIO AGLI SVILUPPI – Alfredo Pedullà dà aggiornamenti: «Su Julian Alvarez oggi è stata fissata una conference call fra il suo agente Fernando Hidalgo e il Manchester United. C’è stato questo contatto, dopo la partita persa col Wolverhampton, il Manchester United ha manifestato l’ipotesi di andare avanti e di proseguire. Ha messo un paletto: la cessione di Anthony Martial. Ralf Rangnick ha bloccato Edinson Cavani, Martial vuole andare e lo stesso allenatore dei Red Devils ha detto che andrà. Il contatto con Hidalgo c’è, ma non so i tempi se in ventiquattro-quarantotto ore si chiuderà per Martial. Inter e Milan sono in attesa, il suo agente andrà in Italia e Spagna ma nessuno ha manifestato la volontà di pagare la clausola di Alvarez: venti milioni più le tasse, circa venticinque milioni. Il contatto con il Manchester United finora è stato interlocutorio».