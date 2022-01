Prima Pagina IN Edicola: Onana-Inter, una rivincita. La Serie A non si ferma

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Serie ASL, ci risiamo. La nuova ondata di COVID-19 travolge anche Udinese, Verona e Torino. La Lega Serie A: si gioca. Fermata la Salernitana: chiesto il rinvio della gara col Venezia. Spalletti, Mario Rui e Malcuit positivi: Juventus-Napoli a rischio.

TUTTOSPORT

Onana-Inter rivincita sul DS razzista. Ottantacinque positivi: emergenza ma il calcio non molla. Nel giorno dei 259 decessi e dei 170.844 casi in ventiquattro ore, la Salernitana chiede di non giocare contro il Venezia che parte comunque per la Campania. A rischio anche Spezia-Verona e Fiorentina-Udinese, in forse Atalanta-Torino: sette i contagiati granata, oggi nuovi test. Nel Napoli positivo anche Spalletti. Ma la Lega ribadisce: la Serie A riparte, nessun rinvio.