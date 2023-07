Agoumé e Radu, niente tournée causa cessione: le destinazioni – CdS

Agoumé e Radu non sono partiti per la tournée in Giappone perché destinati a essere ceduti in tempi brevi. Per entrambi ci sono destinazioni già abbastanza definite: le dà il Corriere dello Sport.

IN USCITA – Nella lista dei convocati dell’Inter per la tournée in Giappone non figurano né Lucien Agoumé né Ionut Andrei Radu. Il motivo è legato a cessioni imminenti, spiega il Corriere dello Sport. Per il portiere, nell’ultima stagione fra Cremonese e Auxerre, pronto il passaggio in Premier League al Bournemouth. Il centrocampista, invece, è vicino al ritorno in Francia dove ha giocato negli ultimi due anni tra Brest e Troyes. Sia Agoumé sia Radu si dovrebbero chiudere a breve.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.