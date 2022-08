Acerbi fa cambiare idea ai tifosi dell’Inter? Una data importante per l’affare

Gran parte dei tifosi dell’Inter hanno già fatto sapere, soprattutto sui social, di non volere Francesco Acerbi. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, il difensore è convinto di poter far cambiare idea. Con il giocatore bloccato (vedi QUI), una data potrebbe essere importante (Manuel Akanji permettendo).

TIFOSI DICONO NO – L’Inter si è messa al sicuro dopo aver bloccato Francesco Acerbi, ma farà di tutto per provare a strappare un “sì” dal Borussia Dortmund per il prestito con diritto di riscatto di Manuel Akanji. Gran parte dei tifosi nerazzurri hanno già espresso la loro opinione riguardo il centrale della Lazio, con tanto di ashtag sui social “#AcerbiNonLoVogliamo”. Secondo il quotidiano romano, però, il difensore è convinto di riuscir a far cambiare idea al popolo interista attraverso le prestazioni in campo e il sostegno di Simone Inzaghi. In ogni caso, una data importante per il futuro del calciatore sarà venerdì stesso, quanto l’Inter sfiderà proprio la Lazio all’Olimpico e le due società potrebbero tornare a parlare di lui.

Fonte: Corriere dello Sport.