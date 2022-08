Acerbi bloccato dall’Inter, ma non affondano il colpo! C’è un motivo – SM

Francesco Acerbi ha solo voglia di Inter, e di tornare a lavorare con Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha bloccato il difensore, ma secondo Sportmediaset attende novità per un altro difensore.

BLOCCATO – L’Inter ha bloccato Francesco Acerbi che sta risolvendo alcune situazioni economiche con la Lazio. L’Inter non vuole investire per un giocatore così avanti con l’età e per questo chiede un prestito gratuito. I nerazzurri però non affondano il colpo perché attendono notizie da Dortmund per Manuel Akanji.