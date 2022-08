Condò: «Lukaku come Ndombélé, in Serie A i ‘giocattoli’ buttati dalle big!»

Paolo Condò sulle frequenze di Tutti Convocati ha parlato di Tanguy Ndombélé a Napoli, facendo riferimento anche a Romelu Lukaku e le cessioni dei grandi club con una metafora semplicissima.

MERCATO IN SERIE A – Paolo Condò parla di alcuni acquisti fatti in Serie A (tra questi anche Lukaku), facendo una metafora con i top club europei: «Ndombélé al Napoli? In Serie A abbiamo bisogno di andare a riscoprire giocatori che sappiamo esser forti, ma che hanno fallito nelle loro squadre. Sono passati i bambini ricchi e hanno acquistato tutti i giocattoli più belli che erano in vetrina, però i bambini ricchi sono anche capricciosi e magari l’anno dopo non vogliono più quei giocattoli. Allora noi con grande umiltà andiamo a prendere questi giocattoli buttati, mettiamo un cerotto, e li trattiamo con affetto. Tra questi anche Romelu Lukaku!».