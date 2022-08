Raimondi: «Akanji, c’è l’apertura del Borussia Dortmund! Nodo da sciogliere»

La situazione legata a Manuel Akanji potrebbe presto ricevere una svolta importante. Claudio Raimondi, esperto di mercato di Sportmediaset, aggiorna riguardo la trattativa con il Borussia Dortmund.

DA DORTMUND – L’Inter dopo aver bloccato Francesco Acerbi (vedi QUI), proverà in tutti modi a trovare una soluzione per arrivare a Manuel Akanji. Ne parla Claudio Raimondi: «Attende notizie tra stasera e domani perché c’è un’apertura del Borussia Dortmund per Manuel Akanji, fuori rosa con il club perché messo sul mercato. Lui non vuole rinnovare, ma se vuole trasferirsi a Milano lo deve fare perché è in scadenza nel 2023. Prestito non eccessivamente oneroso e con diritto di riscatto».