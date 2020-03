VIDEO – Zanetti dà l’ultima gioia a Lucescu, pari Inter nel derby col Milan

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 marzo 1999. Zanetti firma il suo unico gol in un derby, ma è preziosissimo per agguantare il Milan e dare a Lucescu l’ultimo suo risultato positivo in nerazzurro.



ANCORA UN 2-2 – Ventuno anni fa l’Inter pareggiava 2-2 contro il Milan nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 1998-1999. Al derby le due squadre ci arrivano separati con ben undici punti di distanza in favore dei rossoneri, ma in campo non sembrano esserci: al 7′ cross da sinistra di Diego Pablo Simeone e goffa deviazione nella propria porta di Bruno N’Gotty per l’autogol che sblocca la stracittadina. L’1-0 dura appena sette minuti, perché una combinazione fra i due futuri interisti Thomas Helveg e Leonardo permette a quest’ultimo di pareggiare. È proprio il brasiliano, al 53′, a effettuare il sorpasso con una punizione che scavalca la barriera e Gianluca Pagliuca. Situazione difficile, ma al 77′ Taribo West trova un gran filtrante per l’inserimento di Javier Zanetti, tocco sull’uscita di Christian Abbiati ed è il nuovo pareggio, con l’unico gol dell’argentino (all’epoca ancora non capitano) in un derby. Zanetti dà l’ultimo punto a Mircea Lucescu, che otto giorni dopo andrà via dopo un KO per 4-0 in casa contro la Sampdoria. Di seguito il video di Inter-Milan dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.