Coronavirus, positivo Hudson-Odoi: primo calciatore in Premier League

Il Coronavirus ha colpito ufficialmente anche la Premier League. Dopo Mikel Arteta, ex giocatore oggi tecnico dell’Arsenal (vedi articolo), anche il giovane Callum Hodson-Odoi, giocatore del Chelsea, è risultato positivo al test del Coronavirus.

PANDEMIA – Nuovo caso di Coronavirus – il primo tra i calciatori – in Premier League. Dopo Mikel Arteta, anche il 19enne attaccante del Chelsea, Callum Hodson-Odoi è risultato positivo al Coronavirus, primo caso di Covid-19 tra i giocatori provenienti dalla Premier League. Il club compreso di giocatori e staff, come annunciato attraverso un comunicato, si auto-isolerà in linea con le indicazioni sanitarie del Governo. Oggi si terrà una riunione di emergenza per decidere sul prosieguo del campionato inglese (vedi articolo).