Serie A, oggi assemblea: nuova ipotesi per il calendario, senza play-off

Condividi questo articolo

La Serie A studia le possibili soluzioni per completare la stagione, senza dover ricorrere a play-off e play-out. Il “Corriere della Sera” dà una nuova ipotesi che verrà discussa oggi, nell’assemblea di Lega che vedrà i club riuniti in videoconferenza (vedi articolo).

TUTTO PASSA DALL’UEFA – La Serie A terrà oggi la prima di due assemblee nel giro di pochi giorni. Si definisce il futuro del campionato, in attesa del Consiglio Federale del prossimo 23 marzo. Le società attendono notizie dall’UEFA, che sempre in giornata dovrebbe annunciare la sospensione di Champions League ed Europa League. Quello che interessa di più ai club italiani è però il rinvio degli Europei, perché questo libererebbe un mese di calendario (tutto giugno) per completare il campionato. Il “Corriere della Sera” segnala come ipotesi quella di far riprendere la Serie A all’inizio di maggio per provare a chiuderla entro il 30 giugno, data di scadenza dei contratti dei calciatori. Si giocherebbe praticamente ogni tre giorni, concordando il calendario con le coppe europee. L’idea di disputare play-off e play-out, al momento, è la soluzione estrema. L’emergenza Coronavirus, però, dovrà passare a breve, altrimenti pensare a una ripresa vicina della Serie A non sarà possibile.

Fonte: Corriere della Sera – Monica Colombo, Guido De Carolis