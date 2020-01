VIDEO – Young alle visite mediche con l’Inter, le sue prime parole

Young è atterrato a metà mattina a Malpensa (vedi articolo) e ora sta svolgendo la prima parte delle visite mediche. Il nuovo difensore nerazzurro è stato intercettato dall’inviato di Inter-News.it al CONI, Francesco Sessa: ecco le sue prime parole nel video.

L’ARRIVO – Ashley Young è arrivato al CONI in via Piranesi a Milano alle ore 12.34, senza tifosi ad accoglierlo, per la prima parte delle visite mediche con l’Inter. Il difensore, preso a titolo definitivo dal Manchester United con un contratto fino al 30 giugno 2021, ora sta svolgendo la prima parte dei test per l’idoneità sportiva. Successivamente si trasferirà a Rozzano, dove completerà l’iter per il tesseramento. Nel pomeriggio possibile già l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Young, per il quale l’Inter spenderà un milione e cinquecentomila euro. «Sono molto felice, è la mia prima volta qui in Italia», le sue parole ai giornalisti presenti, fra cui l’inviato di Inter-News.it Francesco Sessa. Da capire se, una volta completato l’acquisto, Antonio Conte potrà già averlo a disposizione per la trasferta contro il Lecce, in programma domenica alle ore 15. È il primo acquisto dell’Inter in questa sessione invernale di calciomercato. Di seguito il video dell’arrivo di Young al CONI, fatto dall’inviato della nostra redazione.