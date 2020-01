Sala: “San Siro, chiariti vincoli per nuovo stadio...

Sala: “San Siro, chiariti vincoli per nuovo stadio a Inter e Milan. Ora…”

A margine di un incontro con i sindacati a Palazzo Marino, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della trattativa tra Comune, Inter e Milan per il nuovo stadio a San Siro

IL PUNTO – Queste le parole di Beppe Sala, sindaco di Milano, sulla trattativa tra Comune, Inter e Milan per il nuovo stadio a San Siro: «Siamo in attesa di incontrare nuovamente le squadre. Ci chiameranno, avendo noi chiarito quelli che sono i nostri vincoli. Al momento non ci sono novità».