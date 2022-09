VIDEO – Viktoria Plzen squadra ostica in casa: il dato che preoccupa l’Inter

L’Inter si trova a Plzen, dove nel tardo pomeriggio affronterà i padroni di casa del Viktoria. In teoria l’avversario meno quotato del Gruppo C di UEFA Champions League ma comunque da temere. Soprattutto tra le mura amiche, dove da tempo sa essere (quasi) imbattibile. Di seguito il video con l’intervento del collega Andrea Paventi, inviato a Plzen per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).