Inter, dubbio tra i pali ma uno in vantaggio. Poi solo conferme per Inzaghi – CdS

Il grande dubbio a “poche” ore dalla sfida di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen, riguarda sicuramente la scelta tra i pali. Secondo il Corriere dello Sport, però, ci sarebbe un favorito. Le ultime dalla difesa dell’Inter.

IN DIFESA – Viktoria Plzen-Inter, chi giocherà tra i pali? Simone Inzaghi ha già fatto una scelta, e la comunicherà questa mattina alla squadra nel corso della riunione tecnica. Secondo il quotidiano romano, difatti, sarà ancora Samir Handanovic a difendere la porta nerazzurra, soprattutto dopo la prestazione vista contro il Torino. André Onana in ogni caso troverà spazio nel corso della stagione. In difesa, invece, resta tutto invariato. Il tecnico si affiderà ai titolarissimi senza fare calcoli in vista di Udine: in campo ci sarà Milan Skriniar, con lui torna anche Stefan de Vrij in Champions League. Alessandro Bastoni a sinistra completerà il reparto difensivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti