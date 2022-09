Viktoria Plzen-Inter, Gosens torna dal 1′. Un ballottaggio a centrocampo – TS

L’Inter sfida il Viktoria Plzen, senza fare troppi calcoli per l’ultima sfida prima della sosta (contro l’Udinese), Simone Inzaghi manderà in campo l’undici migliore. Robin Gosens ritrova continuità, ma chi completa il centrocampo? Le ultime secondo Tuttosport.

A CENTROCAMPO – Simone Inzaghi conosce l’importanza di questa partita e proprio per questo motivo non terrà conto della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. A centrocampo, difatti, Matteo Darmian è pronto a fare gli straordinari ma attenzione a Denzel Dumfries che, nonostante le sei gare consecutive, resta comunque in ballottaggio. Sulla fascia opposta riecco Robin Gosens. Scalpitano anche Federico Dimarco e Raoul Bellanova, visto in campo anche contro il Torino. Conferma per Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, da capire chi sarà il terzo centrocampista tra Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna