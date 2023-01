VIDEO – Verona-Lecce 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Lecce, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



TENTATIVO DI RISALITA – Verona-Lecce 2-0 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Il Verona conferma il cambio di rotta dall’inizio del 2023, con l’arrivo di Marco Zaffaroni, e prova una riscossa salvezza che avrebbe del clamoroso. Il Lecce al 33’ ha una clamorosa occasione per andare avanti, con tiro di Alexis Blin respinto da Lorenzo Montipò. Il portiere dell’Hellas si ripete cinque minuti dopo, su tentativo di Lorenzo Colombo. Meglio il Lecce ma il Verona colpisce al 40’, con cross lungo di Josh Doig per il colpo di testa dell’altro esterno Fabio Depaoli che lascia immobile Wladimiro Falcone. A inizio ripresa bel tiro di Ivan Ilic, con pallone che si stampa sulla traversa. È il preludio al raddoppio gialloblù, con lo stesso Ilic che manda nello spazio a sinistra Darko Lazovic il cui tiro supera Falcone ancora non certo esente da colpe (54’). Sulle ali dell’entusiasmo Depaoli vicino al 3-0 così come Thomas Henry, che poi si fa male al ginocchio. Infortunio alla spalla anche per Samuel Umtiti.

Video con gli highlights di Verona-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.