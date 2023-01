Al Torino basta un lampo di Miranchuk, Fiorentina KO in casa

Il Torino si impone 0-1 sulla Fiorentina nell’anticipo serale di Serie A. È un gioiello di Miranchuk a fine primo tempo a dare i tre punti ai granata.

IL RILANCIO – Dopo aver perso a sorpresa con lo Spezia domenica scorsa il Torino si riprende. Lo fa battendo 0-1 la Fiorentina, che si sveglia troppo tardi. Primo tempo tutto di marca granata: Demba Seck, la scelta a sorpresa di Ivan Juric come centravanti, a inizio partita si vede annullato un gol per fuorigioco e al 23’ colpisce la traversa con un bel tiro potente. La Fiorentina si salva ma non può nulla al 33’, quando Mergim Vojvoda serve Aleksej Miranchuk che con un gran sinistro a giro non lascia scampo a Pietro Terracciano. Solo dopo l’intervallo i viola cominciano a fare qualcosa di più, anche se il Torino riesce a difendersi con ordine. Entra Antonio Sanabria a dieci minuti dalla fine e ha subito una chance, ma non riesce a superare Terracciano. Nel finale Vincenzo Italiano prova il tutto per tutto, con Luka Jovic che si trova il pallone buono senza portiere ma David Zima recupera e lo ferma al momento decisivo. Al 91’ Antonin Barak gira col sinistro e Vanja Milinkovic-Savic si oppone. Il gol di Miranchuk regge, il Torino si porta a casa i tre punti.