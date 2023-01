Skriniar, quale accoglienza in Inter-Empoli? Attesa anche per la scelta

Skriniar ormai è destinato ad andare via da qui al 30 giugno, o nei prossimi dieci giorni per un minimo indennizzo o a fine stagione a parametro zero. In vista di Inter-Empoli da capire quali saranno le reazioni sia dei tifosi sia di… Inzaghi.

COME GESTIRLO? – Da Inter-Empoli in poi bisognerà valutare attentamente la posizione di Milan Skriniar. Anche oggi, con le parole di Christophe Galtier (vedi articolo), si è capito che il difensore andrà al PSG. Si tratta solo di capire se entro il 31 gennaio (difficile) oppure da luglio a parametro zero (molto probabile). Una scelta legittima, ma che cozza molto con le sue dichiarazioni di “amore” all’Inter e che lo stesso Skriniar dovrà spiegare come aveva detto a settembre (vedi articolo). Adesso che è ormai chiaro che il rinnovo non avverrà c’è intanto da capire come sarà trattato il difensore slovacco, che per ora resta vice capitano.

LA RISPOSTA – Più volte, in queste ultime settimane, la Curva Nord aveva chiesto a Skriniar di rinnovare con degli striscioni eloquenti (vedi articolo). Richiesta che evidentemente finirà nel nulla. A questo punto c’è attesa per vedere come sarà accolto dai circa settantamila che si presenteranno al Meazza per Inter-Empoli, visto che la delusione e il malcontento per gli ultimi sviluppi è evidente e legittima tanto quanto la sua scelta. Difficile che si crei un clima ostile, ma magari qualche esternazione sì. Poi il fronte Simone Inzaghi, che dovrà scegliere se rinunciare a un giocatore destinato a non far più parte del progetto. Su quest’ultimo la situazione è che non toglierà Skriniar a prescindere, visto che già nel 2018 aveva sempre tenuto Stefan de Vrij con la Lazio ben sapendo che sarebbe andato all’Inter a scadenza. E nello scontro diretto dell’ultima giornata fu titolare, dopo aver segnato due settimane prima.