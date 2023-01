Inter, il tuo 2023 quasi perfetto. Contro l’Empoli alla ricerca di conferme

L’Inter non ha mai perso nel 2023, anche se la partita di Monza ha un peso notevole su questa stagione. Il match di lunedì contro l’Empoli potrebbe essere un altro banco di prove per avere conferme sul rendimento della nuova squadra di Simone Inzaghi.

RENDIMENTO – L’Inter sta pagando in classifica un inizio di stagione disastroso. Le sconfitte contro Lazio, Milan, Udinese e Roma hanno dato una netta impronta al secondo anno da allenatore nerazzurro di Simone Inzaghi. Il Napoli non è mai stato vicino e la distanza di 10 punti potenziali è dura da colmare. Nonostante lo scontro diretto vinto a San Siro, i partenopei sono lontani e le prospettive sembrano essere cambiate. Nel 2023 l’Inter però non ha mai perso. Sono arrivate 4 vittorie contro Napoli, Parma, Verona e Milan con annessa la conquista della Supercoppa Italiana. Il nuovo anno non poteva sicuramente iniziare meglio.

Inter, 2023 perfetto

STEP – Simone Inzaghi ha bisogno di conferme contro l’Empoli questo lunedì. L’Inter deve vincere per continuare nella via intrapresa già da ottobre. Nelle ultime 10 partite di campionato i nerazzurri hanno vinto 8 volte, perdendo solamente il match sfortunato con la Juventus. L’episodio di Monza rimane indelebile, l’errore dell’arbitro Juan Luca Sacchi ha condizionato un risultato e non ha permesso di arrivare all’ennesimo successo. Il cammino è stato perfetto nel 2023, il gol di Francesco Acerbi annullato avrebbe dato altro sapore allo stato di forma dell’Inter. Purtroppo la scelta scellerata dell’arbitro non può essere cambiata, bisogna guardare avanti e l’Empoli è il prossimo ostacolo da superare. Nell’ultimo precedente la compagine del tecnico piacentino rimontò i toscani da uno svantaggio di due gol, vincendo addirittura 4-2 nel segno di Lautaro Martinez. L’argentino anche adesso vive un momento di forma straordinario, lunedì è richiesto il suo timbro per determinare ancora e mettere pressione al Milan.