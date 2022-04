VIDEO – Udinese-Salernitana 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Salernitana, recupero della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TUTTO RIAPERTO – Udinese-Salernitana 0-1 nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Un gol allo scadere rilancia la corsa salvezza della Salernitana, alla seconda vittoria di fila. Si ferma dopo tre successi consecutivi invece l’Udinese, che negli ultimi sei mesi aveva perso appena una volta in casa. Gerard Deulofeu protagonista più volte nel primo tempo, ma sfortunato quando col destro sfiora soltanto il palo. Su un cross forte di Ignacio Pussetto la deviazione corta di Luigi Sepe crea un rischio, ma i friulani non ne approfittano. Un legno per i campani, con Mikael che con un tiro da fuori becca il palo, mentre Sepe salva su punizione di Deulofeu. Quando lo 0-0 sembra ormai definitivo (93′) l’Udinese si fa trovare sorpresa in contropiede, Emil Bohinen da destra pesca al centro Simone Verdi che solo davanti a Marco Silvestri non sbaglia e fa vincere la Salernitana. I campani agganciano Genoa e Venezia (con cui recupereranno mercoledì prossimo), Cagliari a -6 con lo scontro diretto da giocare.

Video con gli highlights di Udinese-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.