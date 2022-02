VIDEO – Udinese-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Lazio, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



INIZIO E FINE PRIMO TEMPO – Udinese-Lazio 1-1 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. La Lazio non sfrutta il fatto che tutte le rivali dirette per la zona Europa, Fiorentina esclusa, non sono riuscite a vincere. L’Udinese passa dopo cinque minuti: lancio di Nahuel Molina, sponda di Nehuen Pérez e il solissimo Gerard Deulofeu in area può mettere dentro facilmente. Primo gol nel 2022 per lo spagnolo, che non segnava dal 18 dicembre. Poco dopo lo stesso Deulofeu potrebbe fornire l’assist del raddoppio a Jean-Victor Makengo, che nell’area piccola manda incredibilmente alto. Per la Lazio c’è un nuovo infortunio per Pedro, costretto a lasciare il campo al 23′. Felipe Anderson, liberato sulla destra, prova a mettere in mezzo per il subentrato Jovane Cabral ma salva in maniera decisiva Pablo Marì. Al 45′ però i biancocelesti pareggiano: punizione da destra, spizzata di Mattia Zaccagni e sul secondo palo segna proprio Felipe Anderson. Nel secondo dei tre minuti di recupero, ossia al 92′, rischia di vincerla l’Udinese: sfortunato Molina, il suo gran destro si stampa sulla traversa.

Video con gli highlights di Udinese-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.