Inter, prima di parlare di scudetto vanno risolti i problemi dell’ultimo periodo – TS

Febbraio freddissimo per l’Inter di Simone Inzaghi. Quella contro il Sassuolo è la terza sconfitta nelle ultime cinque partite disputate, coppe comprese. Con una vittoria nel recupero contro il Bologna la squadra tornerebbe prima a +1, ma prima di parlare di scudetto vanno risolti i problemi emersi nell’ultimo periodo.

DIVERSI PROBLEMI – La partita persa ieri dall’Inter a San Siro ha fatto emergere dei problemi serissimi in mezzo al campo, uno su tutti l’assenza di Marcelo Brozovic. Barella davanti la difesa, evidentemente, non ha funzionato come Inzaghi desiderava, anzi. Questo non solo per demeriti dell’interessato, ma semplicemente perché con Inzaghi la squadra tiene il baricentro più alto e quindi necessita di un regista che sappia dettare i tempi e legare il gioco garantendo l’equilibrio in campo. Questo regista ieri mancava all’Inter ed ecco il motivo del cortocircuito del primo tempo. Oggi con una vittoria l’Inter verrebbe superata anche dal Napoli, ma con una partita ancora da recuperare Inzaghi rimetterebbe la freccia. Però prima di parlare di campionato e di lotta scudetto, i nerazzurri devono inevitabilmente risolvere i problemi evidenziati in questo ultimo periodo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino