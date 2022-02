Inter, quanta fatica. Scamacca e Frattesi già decisivi a San Siro – CdS

Scamacca e Frattesi (con l’aiuto di Raspadori), hanno già conquistato San Siro. Scherzetto da parte dei due giocatori che, come riportato dal Corriere dello Sport, dalla prossima stagione potrebbero anche indossare la maglia nerazzurra.

SCHERZETTO – Scamacca, Frattesi e compagni hanno messo in seria difficoltà l’Inter ieri a San Siro. Il giovane centrocampista in particolare, con il suo dinamismo ha messo in confusione un centrocampo nerazzurro disorientato. La difesa dell’Inter ha fatto una gran fatica, inoltre, a leggere le manovre offensive di Scamacca, perno dell’attacco. Ieri però, come sottolineato dal quotidiano romano, non è stata solo la vittoria di Scamacca, Frattesi e Raspadori ma dell’intero gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno