VIDEO – Udinese-Fiorentina 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Condividi questo articolo

Udinese-Fiorentina, recupero della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



PAREGGIO INSIPIDO – Udinese-Fiorentina 0-0 nel recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. Nessuno soddisfatto. Udinese e Fiorentina pareggiano senza gol: inevitabile il risultato visto quanto (poco) è successo alla Dacia Arena. Nel primo tempo Stefano Okaka di testa, su cross di Rolando Mandragora, manda alto sopra la traversa fallendo il vantaggio. Il legno lo colpisce però Nikola Milenkovic, con un palo di sinistro dopo essersi ben coordinato a seguito di un corner non rinviato. È un subentrato, Seko Fofana, ad avere la migliore chance della ripresa per i padroni di casa, ma dopo aver preso il pallone a Okaka (caduto a terra in contrasto) trova al momento del tiro il decisivo tocco di German Pezzella che lo alza fuori dallo specchio. Finale più viola: Alfred Duncan fallisce il controllo quando era solo davanti a Juan Musso, che a inizio recupero si mette in luce con una bella parata su tiro di Federico Chiesa. Udinese a +3 sulla zona retrocessione, Fiorentina dodicesima. E i friulani non vincono da due mesi. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.