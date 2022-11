VIDEO – Torino-Sampdoria 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Sampdoria, match della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



BENE IN CASA – Torino-Sampdoria 2-0 nella quattordicesima giornata di Serie A. Come contro il Milan il Torino riesce a vincere all’Olimpico, dove non ha i problemi visti soprattutto in trasferta. La Sampdoria si salva a metà primo tempo, quando Emil Audero fa un grande intervento su Nemanja Radonjic. Può poco però al 29′, nel momento in cui proprio Radonjic scambia con Nikola Vlasic e si gira in area per incrociare col destro sul palo lontano. Nella ripresa splendida azione di Vlasic sulla sinistra, altro tocco per Radonjic e stavolta sul suo mancino para Audero. Due minuti dopo (59′) dalla sinistra Mergim Vojvoda serve Vlasic, girata e destro angolato che vale il raddoppio. Situazione che fa imbestialire Dejan Stankovic, espulso per proteste (afferma verso Radonjic e non l’arbitro) e molto nervoso al momento di lasciare la panchina. Da lì la partita è in discesa per il Torino, con la Sampdoria che non riesce a rimettersi in corsa.

Video con gli highlights di Torino-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.