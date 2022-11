Inter-Bologna, Colombo flop: fallo 2-1 inventato e rigore non visto − CdS

Non perfetta la direzione arbitrale del signor Colombo in Inter-Bologna, gara terminata 6-1. Il fischietto comasco troppo precipitoso sul contatto Lucumì-Lautaro Martinez che ha portato alla rete del 2-1. Mentre lo salva il Var sul rigore nella ripresa. La moviola del Corriere dello Sport

INSUFFICIENTE − Esordio a San Siro da rivedere per Andrea Colombo. Nonostante una partita ‘facile’ sulla carta, il fischietto di Como non si dimostra all’altezza. Voto: 5. Il direttore di gara paga il fallo inventato sul contatto Lucumì-Lautaro Martinez che poi porta al 2-1 di Federico Dimarco. E inoltre non vede un fallo di mano chiarissimo di Sosa sul tiro di Edin Dzeko. Per sua fortuna, è il Var Mazzoleni a richiamarlo e fargli cambiare idea. Var da 6,5. Troppi anche i gialli estratti, ben sei, così come le ramanzine con richiami plateali. Regolare, invece, la rete del Bologna con Lykogiannis tenuto in gioco da Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport − Edmondo Pinna