VIDEO – Fiorentina-Salernitana 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Salernitana, match della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi.



IN GRANDE RIPRESA – Fiorentina-Salernitana 2-1 nella quattordicesima giornata di Serie A. La Fiorentina ci mette quasi tutta la partita ma alla fine riesce a prendere i tre punti. È in un gran momento Giacomo Bonaventura, che apre le marcature al quarto d’ora su assist dal fondo di Jonathan Ikoné. A Christian Kouamé la palla del raddoppio alla mezz’ora, sempre su giocata di Ikoné, ma Luigi Sepe lo blocca. Tante le occasioni della Fiorentina, ma il 2-0 non arriva e così è la Salernitana a trovare il pareggio. Lo fa al 55′, con una bella triangolazione tra Boulaye Dia e Krzysztof Piatek a mandare in porta il primo appena entrato per l’1-1. A nove minuti e quaranta secondi dal 90′ gran palla di Riccardo Saponara per Luka Jovic, pure lui in campo da pochi minuti, a trovare il guizzo vincente. L’assistente in avvio segnala che c’è un fuorigioco, ma non è così e dopo il VAR l’attaccante serbo può esultare.

Video con gli highlights di Fiorentina-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.