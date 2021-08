VIDEO – TG Inter-News.it calciomercato: le notizie più importanti di oggi

Ti sei perso le notizie di giornata? Nessun problema. Ecco il TG di Inter-News.it, speciale calciomercato, con gli avvenimenti più importanti di oggi. Condotto da Roberto Balestracci.

SPECIALE CALCIOMERCATO – Aumenta sempre di più l’offerta di Inter-News.it. Oltre ai podcast Ask IN e Summertime, sul nostro canale YouTube arriva anche il TG speciale calciomercato. Rivedi (e riascolta) tutte le notizie più importanti di giornata a tema nerazzurro per restare sempre aggiornato! Tra i temi trattati oggi: la trattativa per Marcus Thuram, la cessione di Valentino Lazaro, il possibile prestito di Martin Satriano e molto altro ancora. Di seguito la puntata condotta da Roberto Balestracci.