VIDEO – Spezia-Atalanta 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Atalanta, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



RIPRESI ALL’ULTIMO – Spezia-Atalanta 2-2 nella sedicesima giornata di Serie A. Lo Spezia domina per oltre un’ora, poi crede di aver già vinto e si fa agganciare. Dopo sette minuti corsa sulla destra di M’Bala Nzola, cross basso ed Emmanuel Gyasi anticipa tutti per il vantaggio. È il suo primo gol in questa Serie A. Al 31′ Mehdi Bourabia vince un duello a centrocampo, lancia Nzola nel nulla ed è facile il suo piazzato davanti a Marco Sportiello. A inizio recupero Atalanta ancora disastrosa in difesa, rimedia José Luis Palomino fermando Nzola di nuovo involato verso la porta. All’ora di gioco farebbe 3-0 Ethan Ampadu, ma c’è un fuorigioco precedente e il VAR annulla. Questo è l’episodio che cambia la gara, perché i bergamaschi si svegliano. Il subentrato Davide Zappacosta al 77′ serve Rasmus Hojlund, in campo dal primo tempo per l’infortunato Duvan Zapata, destro a incrociare e 2-1. Diventa un assedio, con Petar Zovko (al debutto per Jeroen Zoet che si è fatto male in avvio) che prova tenere il vantaggio. Lo frega però il compagno di squadra Jakub Kiwior, che al 92′ su cross di Teun Koopmeiners si fa sfuggire Mario Pasalic nell’area piccola per il tocco del pareggio.

Video con gli highlights di Spezia-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.