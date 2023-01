Politano: «Inter fisicamente forte e bene in difesa. Al Napoli è mancato…»

Politano interviene nel post-partita di Inter-Napoli ai microfoni di Rai 3. Di seguito le dichiarazioni del giocatore azzurro trasmesse nel corso della trasmissione “90° Minuto”.

CONSAPEVOLI – Matteo Politano risponde ai microfoni di Rai 3 dopo la sconfitta del suo Napoli nel big match contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del giocatore azzurro trasmesse nel corso della trasmissione “90° Minuto”: «C’è tanta delusione per la sconfitta, volevamo iniziare bene l’anno ma non è andata così. L’Inter è una squadra molto aggressiva e forte fisicamente. Avevamo preparato delle cose ma non siamo riusciti a sfruttarle al meglio. È mancata velocità, giro palla veloce e il vincere i duelli. L’Inter si è messa dietro e ha difeso molto bene. Come si reagisce? Guardando avanti e analizzando gli errori della partita di oggi che abbiamo fatto. La sosta è stata lunga ma non ha portato via niente. Siamo stati fermi tanto e ci sarà solo da lavorare per tornare in forma. Noi siamo consapevoli della nostra forza e della qualità e dobbiamo metterlo in campo. Per tre quattro mesi lo abbiamo fatto e si sono visti i risultati».