VIDEO – Torino-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Verona, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



POCO PER ENTRAMBE – Torino-Verona 1-1 nella sedicesima giornata di Serie A. Pareggio che non può certo soddisfare nessuna delle due squadre, che speravano di iniziare diversamente il 2023. Proprio al 45′ sblocca il Verona: angolo da sinistra di Darko Lazovic e colpo di testa sul primo palo di Milan Djuric. Per il centravanti bosniaco è il primo gol con la maglia dell’Hellas. Piuttosto scialbo il Torino, con Ivan Juric che prova un tridente leggeo senza troppe occasioni. Nonostante ciò al 64′ arriva al pareggio, con uno splendido sinistro da venticinque metri di Aleksej Miranchuk imprendibile per Lorenzo Montipò. Tempo un minuto e il Verona potrebbe tornare avanti, ma Lazovic di testa manda incredibilmente a lato su cross da sinistra: doveva solo spingere in rete. A quattro secondi dalla fine dei sei minuti di recupero l’occasionissima ce l’ha il Torino: cross di Valentino Lazaro, Montipò esce a vuoto e Sasa Lukic di testa non trova la porta vuota. Il Verona interrompe la serie di sconfitte ma resta lontano dalla zona salvezza.

Video con gli highlights di Torino-Verona dal canale ufficiale YouTube del Verona.