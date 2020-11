VIDEO – Spezia-Atalanta 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Condividi questo articolo

Vincenzo Italiano Spezia

Spezia-Atalanta, match dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.



PARI CON RAMMARICO – Spezia-Atalanta 0-0 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. L’Atalanta ha tante occasioni ma non riesce a superare il muro dello Spezia, che trova così un buon punto. La prima chance è però dei padroni di casa, con un destro a giro di Diego Farias sul palo. L’attaccante brasiliano, subito dopo, manca l’1-0 calciando in maniera scoordinata in piena area. Diventa però rapidamente un quasi monologo bergamasco, con Duvan Zapata che colpisce a sua volta il legno. A inizio ripresa il colombiano serve di testa un assist a Robin Gosens, che di sinistro in diagonale infila l’angolo lontano: il centravanti è però in fuorigioco, il VAR annulla. Tantissime le occasioni dell’Atalanta, con Ivan Provedel che diventa il protagonista assoluto del match di Cesena. Il portiere dello Spezia si oppone a una conclusione ravvicinata di Gosens con un prodigio, poi nel finale salva il risultato: lo fa entrambe le volte su Mario Pasalic, prima un rigore in movimento e poi un’uscita bassa col croato che si addormenta lanciato a rete (88′). Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.