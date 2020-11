VIDEO – Crotone-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 198073474

Crotone-Lazio, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



VITTORIA NELLA PIOGGIA – Crotone-Lazio 0-2 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. La partita rischia di essere rinviata, per il clamoroso e pesantissimo nubifragio che si abbatte su Crotone: alla fine si gioca, vince la Lazio. Subito Ciro Immobile vicino al gol, su regalo di Alex Cordaz che sbaglia lo stop al limite, ma il capocannoniere della scorsa stagione non ne approfitta e manda fuori a porta vuota. Occasione in avvio anche per i pitagorici, con un colpo di testa di Simy che sfiora il palo. Al 19′ il vantaggio arriva, con un cross di Marco Parolo che trova Immobile per il colpo di testa vincente. Diventa tutto più facile per i biancocelesti, con Mohamed Fares che sfiora il raddoppio di testa (Cordaz respinge di piede, Luca Marrone spazza sulla linea). Il raddoppio è, quasi inevitabilmente, in contropiede: Joaquin Correa si porta il pallone sul fondo dalla sinistra e riesce a trovare una traiettoria quasi impossibile, 0-2 al 56′. Ancora colpevole il portiere del Crotone, che copre male la porta e si fa passare il tiro sotto le gambe. Al 71′ Felipe Caicedo salta anche Cordaz, ma nel pantano si allunga il pallone e calcia sull’esterno della rete. Nel finale aumenta la pioggia, il terreno regge fino a un certo punto ma il risultato non è più in discussione. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.