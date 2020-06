VIDEO – Sosa chiude l’anno in bellezza, tris Inter al Torino in 12′

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 giugno 1993. Sosa dà un finale di campionato felice ai nerazzurri di Bagnoli, che dopo aver assaporato la rimonta al Milan si accontentano della piazza d’onore. Tris al Torino in dodici minuti.

CHIUSURA CON TRIS – Ventisette anni fa l’Inter batteva 3-0 il Torino nella trentaquattresima giornata di Serie A 1992-1993. Al Meazza è l’ultima partita della stagione, purtroppo senza più obiettivi in palio. All’intervallo è 0-0, ma le reti arrivano in maniera copiosa nel corso della ripresa: al 49′ Rubén Sosa rientra sul sinistro e trova la traiettoria giusta per sbloccare il risultato, due minuti dopo lancio lungo per Igor Shalimov che entra in area e con un diagonale mancino raddoppia. Ancora l’uruguayano Sosa, al 61′, chiude il tris con una corsa sulla fascia chiusa da un bel destro nell’angolino. È una vittoria ininfluente ai fini della classifica, visto che il Milan si era già laureato campione: la squadra di Osvaldo Bagnoli chiude al secondo posto, in un campionato dove era stata fatta una grande rimonta vanificata dal pareggio per 1-1 nel derby di ritorno. Di seguito il video di Inter-Torino dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.