Pedullà: “Gaich è un investimento, prezzo può scendere. Tonali-Inter…”

Condividi questo articolo

Pedullà sponsorizza Gaich per l’Inter, visto che è stato accostato di recente ai nerazzurri dall’Argentina. Il giornalista, in collegamento da Roma nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha però anche escluso che per Tonali ci sia già un accordo.

NUOVA PUNTA DALL’ARGENTINA? – Secondo Alfredo Pedullà un possibile colpo per l’Inter sarebbe Adolfo Gaich del San Lorenzo: «A gennaio era stato proposto alla Roma, ma in quel momento lì non volle fare l’operazione. Adesso le cose sono un po’ cambiate. Mi ha colpito molto una considerazione: è un metro e novanta ma veloce e agile, oltre al fatto che abbia la porta in testa. Si vede e si capisce, ma non è soltanto potente e agile: è tecnico e, anche se non voglio definirlo come Marco van Basten, ha delle caratteristiche per poter spendere quei soldi. Non sono trentacinque milioni di dollari, neanche trenta o venti: da quindici milioni si potrebbe scendere a otto o nove, potrebbe essere un investimento».

PROTAGONISTA CERTO – Gaich è solo una voce, Sandro Tonali molto di più. Pedullà spiega: «La Juventus vuole prendere due centrocampisti. Su Tonali assolutamente c’è: non esiste il fatto che la Juventus sia fuori da un discorso Tonali. Anzi, c’è l’Inter ma la Juventus ha espresso un gradimento».