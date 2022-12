VIDEO – Skriniar in bilico all’Inter ma non è il solo: Ausilio fa il punto su tutti

Milan Skriniar è il pensiero fisso dell’Inter oggi. Il rinnovo si farà o non si farà? Alla domanda risponde direttamente Piero Ausilio, che coglie l’occasione per fare il punto della situazione anche sugli altri nerazzurri in scadenza di contratto a fine stagione. E sono tanti. Di seguito il video con le dichiarazioni del Direttore Sportivo dell’Inter ai microfoni di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).