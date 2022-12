Plastino: «Zhang? Non sarei sfiduciato, la situazione Inter non finirà male»

Plastino ha detto la sua Steven Zhang, presidente dell’Inter. Il patron non intende vendere nonostante i tifosi vogliono ‘la sua testa’. Le sue parole

FUTURO SOCIETARIO − In collegamento su Radio Sportiva, Michele Plastino ha risposto alla domanda su sul futuro della società nerazzurra: «Perché Zhang si ostina a non vendere l’Inter? Io non sarei sfiduciato. Non ho la sensazione che poi finisca così male la situazione dell’Inter. Perché alla fine una pezza ce l’ha mette sempre e riesce ad uscirne bene dalle varie vicende. Napoli duttile e propositivo. E’ un ambiente fantastico, non deve cambiare niente».