Miceli: «Skriniar? Dall’Inter offerta top. Più si va avanti, più strada stretta»

Miceli ha parlato di Skriniar e del suo prolungamento di contratto ancora in fase di lavorazione. L’Inter sta facendo di tutto ma dal giocatore ancora nessuna risposta

RINNOVO − Daniele Miceli aggiorna, su Sport Mediaset, in merito al futuro del difensore nerazzurro: «Skriniar? Zhang vuole tenersi l’Inter ma allo stesso tempo vuole trattenere il centrale slovacco. I dirigenti dell’Inter stanno facendo di tutto per non farlo proponendogli un’offerta che arriva a 6,5 milioni di euro. Cifre nettamente inferiori a nove messi sul tavolino dal PSG, ma comunque molto importanti per un top club italiano. Al momento il giocatore non risponde perché pensa solo al campo, ma più si va avanti più la strada diventa stretta. Il PSG non avanza».