VIDEO – Sassuolo-Lecce 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Lecce, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



ANCORA PROLIFICO – Sassuolo-Lecce 4-2 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Il Sassuolo continua a essere una delle squadre più prolifiche dalla ripresa e travolge anche il Lecce, ancora a zero punti da quando si è tornati a giocare. Cinque minuti e la difesa salentina si fa trovare impreparata, lasciando in posizione centrale Francesco Caputo: pallonetto sull’uscita del portiere e quindicesimo gol stagionale. Al 27′ pareggio ospite, con angolo battuto di seconda e cross profondo per l’inserimento di Fabio Lucioni che mette in rete indisturbato. Sempre su un corner però Nehuén Paz trattiene Gian Marco Ferrari che cade, per l’arbitro Davide Massa è rigore che trasforma Domenico Berardi. Passano quattro minuti e un tiro dal dischetto lo ottiene anche il Lecce, fallo di Marlon su Khouma El Babacar proprio sulla linea: lo stabilisce il VAR, che permette a Marco Mancosu di firmare il nuovo pareggio al 67′. Le speranze ospiti finiscono al 78′, quando una serie di rimpalli favorisce Jérémie Boga che si porta il pallone sul sinistro e infila il 3-2. A chiudere i conti è Mert Muldur cinque minuti dopo col secondo gol consecutivo, col sinistro dopo aver disorientato un avversario con una finta. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.