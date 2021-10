VIDEO – Sassuolo-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Inter, anticipo della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



ANCORA UNA RIMONTA! – Sassuolo-Inter 1-2 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo di grande sofferenza l’Inter la ribalta coi cambi e torna a vincere dopo due pareggi consecutivi. Jérémie Boga semina il panico sulla fascia, Milan Skriniar saltato non può far altro che agganciarlo e concedere rigore. Dal dischetto va Domenico Berardi, 1-0 per il Sassuolo al 22′. Appena iniziato il recupero erroraccio di Stefan de Vrij, Grégoire Defrel prova a saltare Samir Handanovic e i due vanno a contatto: per l’arbitro è tutto regolare, il VAR non interviene e si va all’intervallo. Simone Inzaghi al 57′ fa quattro cambi, vedendo il Sassuolo dominare, ed è la svolta della partita perché l’Inter pareggia subito. Passano trentatré secondi e, su cross di Ivan Perisic, impatta sul secondo palo Edin Dzeko per l’1-1. Cambia l’inerzia del match ed è proprio Dzeko a procurarsi il secondo rigore di serata, per fallo di Andrea Consigli. Perfetto stavolta Lautaro Martinez, 1-2 al 78′ e il finale scorre via tranquillo per i nerazzurri.

Video con gli highlights di Sassuolo-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.