Dzeko come Ronaldo! In Sassuolo-Inter eguagliato il Fenomeno

Il subentro perfetto di Dzeko ieri in Sassuolo-Inter permette al bosniaco di proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Eguagliato quanto fatto da Ronaldo nella stagione 1997-1998.

DZEKO DA RECORD – Era dalla stagione 1997-1998 che un giocatore dell’Inter non segnava sei gol nelle prime sette giornate di Serie A. Lì il nome era il migliore del momento: Ronaldo. Il Fenomeno, dopo l’esordio a secco col Brescia, aveva colpito di fila Bologna, Fiorentina, Lecce (doppietta) e Lazio, fermandosi col Napoli per poi segnare al Parma. Fino al 58′ di Sassuolo-Inter di ieri sera nessuno era stato capace di eguagliarlo, poi è apparso Edin Dzeko. Al bosniaco sono serviti trentatré secondi in campo per eguagliare il brasiliano, numeri strepitosi considerata anche l’età. Dzeko ha fatto anche meglio dell’avvio di Romelu Lukaku: l’ex numero 9 ne aveva fatti, sempre nelle prime sette giornate, tre nel 2019-2020 e cinque nel 2020-2021.