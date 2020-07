VIDEO – Sampdoria-Milan 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Sampdoria-Milan, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-4. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



VITTORIA ININFLUENTE – Sampdoria-Milan 1-4 nella trentasettesima giornata di Serie A. Il Milan dilaga sulla Sampdoria, ma la successiva vittoria della Roma a Torino toglie ai rossoneri la possibilità di lottare ancora per i gironi di Europa League: entrerà al secondo turno di qualificazione. Bastano neanche quattro minuti a Zlatan Ibrahimovic per sbloccarla, di testa su iniziativa di Ante Rebic andato bene via sulla sinistra. Al 52′ sponda di Ibrahimovic per Hakan Çalhanoglu che da due passi raddoppia, ma l’arbitro annulla per un presunto fallo su Omar Colley. Il VAR però nota come il difensore scivoli da solo, dopo review al monitor il gol diventa buono. Sei minuti dopo facile conclusione di Ibrahimovic sul primo palo a battere il debuttante Wladimiro Falcone, doppietta per lo svedese. Un altro nome nuovo è quello di Kristoffer Askildsen, norvegese classe 2001 che all’87’ accorcia con un gran tiro da fuori. Battuto Gianluigi Donnarumma, che poco prima aveva parato un rigore a Gonzalo Maroni concesso per fallo di Simon Kjaer sull’ex Andrea Bertolacci. Il definitivo 1-4 lo firma Rafael Leao, con un bel destro a giro al 92′. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.