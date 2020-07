VIDEO – Sassuolo-Genoa 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Genoa, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 5-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



CINQUINA CHE INGUAIA – Sassuolo-Genoa 5-0 nella trentasettesima giornata di Serie A. Pokerissimo del Sassuolo e il Genoa non solo non chiude il discorso salvezza, ma vede il Lecce a -1 con una marcia in più anche a livello mentale. Il vantaggio lo firma Hamed Junior Traoré, al 26′ di destro nell’area piccola su pallone rimesso in mezzo. Raddoppia Domenico Berardi con il gol più bello del tardo pomeriggio a Reggio Emilia, un sinistro nel sette al 39′. Nella ripresa la squadra di Davide Nicola, nel frattempo espulso per un insulto di un giocatore in panchina non individuato, crolla e viene travolta. Francesco Caputo trova il suo ventesimo gol in Serie A con una bella conclusione al 66′, otto minuti dopo azione in solitaria del giovane Giacomo Raspadori che fa metà campo palla al piede e dal centro-destra infila il poker. Un erroraccio di Edoardo Goldaniga al 77′ regala un involontario assist a Caputo, che ringrazia e dentro l’area fa doppietta. Poi arriva il gol del Lecce a Udine, e per il Genoa le cose peggiorano ancora di più. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.