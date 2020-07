VIDEO – Udinese-Lecce 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Lecce, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TUTTO ANCORA IN BILICO – Udinese-Lecce 1-2 nella trentasettesima giornata di Serie A. Il Lecce è ancora vivo! Va a -1 dal Genoa e si giocherà domenica la salvezza, anche se non è nelle sue mani. L’Udinese, che la permanenza in Serie A l’ha già raggiunta domenica scorsa proprio per il KO dei salentini a Bologna, va avanti al 36′: angolo da sinistra e Samir colpisce di testa indisturbato per il vantaggio. Dura però appena quattro minuti, perché su cross da destra William Troost-Ekong tocca col braccio: Daniele Orsato assegna rigore. Dal dischetto Marco Mancosu, reduce da due errori consecutivi (pesantissimo quello col Genoa), stavolta non sbaglia e pareggia. Il Lecce, sapendo del pesante KO dei rossoblù, attacca tutta la ripresa cercando il gol del vantaggio e del -1. Ci riesce a dieci minuti dalla fine, con Gianluca Lapadula che scambia con Antonin Barak e mette in rete da due passi. Terzo gol negli ultimi sette giorni per l’attaccante, che subito dopo esce per infortunio. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.