VIDEO – Salernitana-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Juventus, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



RIECCO I TRE PUNTI – Salernitana-Juventus 0-2 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Dopo due sconfitte in tre giorni e l’indagine sulle plusvalenze la Juventus ritrova la vittoria. Lo fa contro la Salernitana, ora ultima da sola, che gioca pure un’onesta partita ma senza riuscire a impensierire più di tanto i bianconeri. Sblocca la situazione Paulo Dybala al 20′, con un sinistro su assist di Dejan Kulusevski. Poi raddoppia Giorgio Chiellini in mischia, ma l’arbitro Francesco Fourneau annulla dopo review al VAR per un fuorigioco attivo precedente di Moise Kean, sulla punizione di Juan Guillermo Cuadrado finita sul palo. L’occasionissima la Salernitana ce l’ha a inizio ripresa, ma il diagonale di Luca Ranieri sbatte sul palo interno e torna indietro salvando la Juventus. Così i bianconeri raddoppiano al 70′, con cross basso di Federico Bernardeschi per il tocco sul primo palo di Alvaro Morata. Torna a segnare anche lo spagnolo, con un generoso omaggio di Vid Belec molto incerto nella situazione. In pieno recupero Morata si guadagna anche un rigore, a seguito di un fallo di Norbert Gyombér del tutto fuori tempo. Dal dischetto va Dybala per fare doppietta, ma scivola al momento della battuta e la palla finisce alta con lui a terra.

Video con gli highlights di Salernitana-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.