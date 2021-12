VIDEO – Verona-Cagliari 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Verona-Cagliari, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



NESSUN GOL – Verona-Cagliari 0-0 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Per la prima volta in questa stagione il Cagliari chiude una partita con la porta inviolata, lasciando così l’ultimo posto. Subito chance per il fresco ex Giovanni Simeone, ma lo mura nell’area piccola un altro dal passato opposto ossia Martin Caceres. Prima dell’intervallo ci provano su punizione Charalampos Lykogiannis e Miguel Veloso, il primo a lato e il secondo parato. Dopo il riposo Simeone si libera bene in area, ma spreca solo davanti all’altro ex Boris Radunovic (sostituto di Alessio Cragno) calciandogli addosso. Il portiere è invece molto bravo a salvarsi su un sinistro di Antonin Barak e a chiudere lo specchio ancora allo stesso Simeone. Rischia il Cagliari a venti minuti dalla fine, su una deviazione di Pawel Dawidowicz da corner che sbatte sul palo, ma il Verona non sfonda. Entra pure Kevin Lasagna, per Simeone che aveva rischiato l’espulsione, senza trovare la via della rete.

Video con gli highlights di Verona-Cagliari dal canale ufficiale YouTube dell’Hellas Verona.