VIDEO – Roma-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Torino, posticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



IN RIPRESA – Roma-Torino 1-0 nel posticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A. La Roma vince la terza partita in sette giorni e comincia a rimettere a posto la classifica. Eppure la partita col Torino comincia in maniera complicata, perché un infortunio muscolare toglie dal match Lorenzo Pellegrini. Al 23′ però colpisce Tammy Abraham, servito da un assist di Henrikh Mkhitaryan con velo di Nicolò Zaniolo controlla e di destro fa 1-0. Ci sarebbe poi un rigore, netto, per fallo di Alessandro Buongiorno su Stephan El Shaarawy: dopo ben cinque minuti di recupero il VAR segnala però un precedente fuorigioco di Abraham, nulla di fatto. Prima del riposo l’inglese chiama alla gran parata Vanja Milinkovic-Savic, su colpo di testa da angolo sotto la traversa. Anche il Torino perde un giocatori di spessore, con un problema alla coscia per Andrea Belotti. Senza il proprio capitano i granata si fermano, è un bel successo per i giallorossi.

Video con gli highlights di Roma-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.