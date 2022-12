VIDEO – Reggina-Inter, Inzaghi contro: Dzeko ha qualcosa da dire ai tifosi

Reggina-Inter è l’amichevole tra i fratelli Inzaghi in programma giovedì 22 dicembre alle 18 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria (vedi ultime). Il club nerazzurro invita i suoi tifosi ad ascoltare ciò che ha da dire Edin Dzeko

Reggina-Inter è la penultima amichevole invernale per i nerazzurri di Simone Inzaghi che il 4 dicembre riprendono il loro cammino in campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti. La sfida tra i fratelli Inzaghi sarà una buona occasione per testate le condizioni di Romelu Lukaku, fermo da molto tempo ad eccezione della breve apparizione al Mondiale in Qatar. Intanto, l’altro attaccante a disposizione del tecnico, vale a dire Edin Dzeko, interista ha qualcosa da dire ai tifosi nerazzurri: “Guarda la partita contro la Reggina in diretta in esclusiva su Recast”.

Edin ha qualcosa da dirvi 🦢🖤💙 Non perdetevi #RegginaInter giovedì 22 alle 18:00 in esclusiva su @RecastTv 🗓️

Se non sapete come iscrivervi ve lo spieghiamo noi 📲 — Inter (@Inter) December 20, 2022

Dzeko ricorda come e dove seguire Reggina-Inter (vedi articolo).