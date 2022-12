Inter, giovedì amichevole con la Reggina: come e dove seguire la partita

L’Inter, dopo aver sfidato il Real Betis a Siviglia, si prepara al penultimo test amichevole di dicembre contro la Reggina di Filippo Inzgahi, fratello del tecnico interista Simone. Il club nerazzurro annuncia le modalità per poter seguire il match. Di seguito tutte le info

PENULTIMA AMICHEVOLE – L’Inter prosegue la preparazione in vista della sfida di campionato con il Napoli, la prima del 2023, in programma il 4 gennaio a San Siro. Dopo Gzira United, Salisburgo e Real Betis, la squadra di Simone Inzaghi incontra la Reggina di Filippo Inzaghi allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, giovedì 22 dicembre alle ore 18.

Inter, ecco come assistere all’amichevole di giovedì 22 dicembre contro la Reggina

La partita verrà trasmessa in esclusiva su Recast, la piattaforma sulla quale l’Inter (unico club in Italia) è sbarcata lo scorso agosto. Per assistere alla sfida dal proprio dispositivo sarà necessario cliccare al seguente link: il costo sarà di 300 Crediti Cast, il credito di Recast, pari a 3,49€.

Fonte: inter.it