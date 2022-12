Barella, contro il Real Betis marce basse: condizione da migliorare

Nicolò Barella non ha offerto una prestazione brillante contro il Real Betis. Il calciatore non si è fatto notare per i suoi soliti strappi offensivi e per le sue intuizioni. La condizione è certamente da migliorare

CRESCITA – Nicolò Barella non si è distinto in Real Betis-Inter. Il centrocampista, in campo per 90′, non ha offerto la solita prestazione fatta di corsa e di intuizione: l’ex Cagliari si è limitato a svolgere “il compitino”, complici anche i ritmi molto bassi del match, con le due squadre quasi mai incapaci di rendersi pericolose. La prova incolore di Barella certamente preoccupa, ma può essere spiegata da una condizione non ancora ottimale. Con il lavoro delle prossime settimane, ed i minuti messi sulle gambe con le prossime due amichevoli in programma, il centrocampista potrà arrivare al top della forma per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli.